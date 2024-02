Of je nu een fan bent of niet, je kan niet ontkennen dat Resident Evil het als franchise momenteel erg goed doet. Zowel de golf aan remakes die Capcom in het nabije verleden op ons heeft afgevuurd als de nieuwe delen in de reeks krijgen wereldwijd hoge scores van critici en vliegen bovendien bijzonder vlot over de toonbanken. Het zal dan ook niemand verbazen als we zeggen dat Capcom geenszins van plan is om op de rem te duwen.

Volgens Dusk Golem – een leaker die al heel vaak betrouwbare informatie wist te delen over toekomstige Resident Evil projecten – heeft de uitgever momenteel zelfs vijf verschillende Resident Evil titels in ontwikkeling. Daar hoort uiteraard Resident Evil 9 bij, een game die in 2025 zou uitkomen en dit jaar onthuld worden. Verder is het koffiedik kijken, al mag je er vanuit gaan dat er nog wel enkele remakes aan zitten te komen. Wij zijn alvast vragende partij.