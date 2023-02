Capcom kon ons gisteren verblijden met wat nieuwe beelden van de VR-update voor Resident Evil 8: Village, die het mogelijk maakt om de game in z’n geheel in virtual reality te doorlopen. De eerste PlayStation VR2-units zijn inmiddels in de handen van spelers beland en dus kunnen ze snel aan de slag.

In het geval van Resident Evil 8: Village zul je echter nog een extra stap moeten ondernemen. De update is namelijk een separate download die je eerst even moet aanzwengelen. Je vindt de update onder de DLC-sectie van de game en die is gelukkig niet heel groot: 783MB in totaal. Eenmaal binnengeharkt en geïnstalleerd kan het griezelen beginnen. Veel plezier!