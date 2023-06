In mei 2022 maakte Capcom bekend dat Resident Evil 8: Village in totaal 6,1 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Een behoorlijk resultaat, maar gezien de populariteit van de franchise geen verrassing.

Nu ruim een jaar later kan Capcom melden dat de verkopen flink zijn toegenomen, want de game staat momenteel op 8 miljoen verkochte exemplaren. Een stijging van maar liefst 2 miljoen units dus over de tijdspanne van een jaar.

Eind vorig jaar kwam er een nieuwe editie van de game uit, die alle extra content bundelde. Ook is de game voorzien van PlayStation VR2 ondersteuning, wat ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de extra verkopen.