Special | Resident Evil 8: Village (PS VR2) – Na het incident genaamd Resident Evil 6 heeft Capcom het roer omgegooid. Met Resident Evil VII: Biohazard is de franchise weer terug op de rails door meer nadruk te leggen op waar Resident Evil altijd bekend om staat: horror. Er was zelfs een mogelijkheid om de game nog enger te ervaren dan het al was en dat was door het te spelen met PlayStation VR. Hoewel het zeer in de smaak viel bij het grote publiek en er gesproken kon worden over een system seller voor de headset, verscheen Resident Evil 8: Village zonder VR-modus. Tot nu, want Capcom heeft een gratis update uitgebracht, zodat je de hele game nu kunt spelen met PlayStation VR2. Is dit mosterd na de maaltijd of is het een update die we rauw lusten? Lees gauw verder.

Graphics zoals je het kent

In virtual reality speel je Resident Evil 8: Village van begin tot eind, net zoals de gewone game, maar het grote verschil is dat je door PlayStation VR2 volledig de wereld ingezogen wordt. Het gaat hier overigens wel om de volledige singleplayer die in VR wordt aangeboden, andere modi zijn niet beschikbaar. Je begint dan ook een compleet nieuwe save. Mocht je bijvoorbeeld NG+ willen beginnen of gebruik willen maken van unlockables, dan is dat geen optie. Je speelt als het ware echt een aparte game, de VR2-editie van Resident Evil 8 waarbij je vanaf scratch begint. Een gemiste kans voor gamers die al een hoop uurtjes in de game hebben zitten, maar het is wat het is. Gezien de game in de kern voor de rest hetzelfde is gebleven als de normale uitgave, lees je hier in de review waarom je de game in de eerste instantie gespeeld zou moeten hebben.

In een eerder artikel over Gran Turismo 7 (PS VR2) stonden wij al versteld van hoe de game grafisch amper iets inlevert ten opzichte van het normale: ook bij Resident Evil 8 kennen de graphics een minimale grafische downgrade als je speelt met PlayStation VR2. Dit betekent dat je alles als Ethan Winters van dichtbij meemaakt. Zeer dichtbij soms, want een weerwolf monster wil af en toe maar al te graag compleet in je gezicht hijgen. Het is allemaal een stuk meer intimiderend dan op een ‘plat scherm’ en doordat het er grafisch sterk uitziet, is de overtuiging grandioos.

Alsof je er bent

En zo kunnen we doorgaan. Vrouwe Dimitrescu is natuurlijk hetgeen waarom een PlayStation VR2 eens te meer gerechtvaardigd is voor deze game. De dame is nu namelijk echt torenhoog nu je recht voor haar kunt staan (en haar kunt bewonderen?), er wordt letterlijk niks meer aan de verbeelding overgelaten. Maar ook door het kasteel wandelen is een geheel nieuwe ervaring op deze manier. Het kaarslicht dat door HDR goed uit de verf komt, de donkere kamers of keldergangen die extra eng zijn door de zwart-contrasten en ook de kroonluchter in de hal zorgt ervoor dat we een zonnebril nodig hebben. De immersie is verbluffend.

Maar het is helaas geen Winter Wonderland waar jij je bevindt. Zo’n beetje alles wat ademt wil je dood hebben en daarom dien je het één en ander aan wapens te gebruiken. De gameplay is compleet op de schop gegaan voor PlayStation VR2. Zo bevat de game ten eerste de benodigde opties om zo comfortabel mogelijk te spelen en zoveel mogelijk motion sickness tegen te gaan. Daarnaast is het gebruik van items en wapens ook aangepast zoals je dat zou verwachten in een VR-game (wapens pakken uit een holster, een apart scherm voor de inventory, etc), het is allemaal afgestemd op de Sense controllers. Bij het gebruik van wapens is tevens een belangrijke extra feature van essentieel belang: eye tracking.

Als jij een wapen richt, doe je dit zoals je het in het echt zou doen. Je mikt namelijk door met twee handen een pistool vast te houden en met je dominante oog te kijken (en je andere dicht te knijpen). Door middel van eye tracking herkent de game dat je aan het mikken bent en zo schiet je op een realistische wijze op je doel. Dit werkt ook bij een sniper, waarbij je met het richten in het vizier kijkt en je schoten lost. Alles werkt zeer intuïtief en snel, waardoor dit nooit een belemmering of iets dergelijks vormt, maar tegelijkertijd is het wel de meest natuurlijke manier van schieten. Wat helemaal vet is, is het schieten met een shotgun: na een schot trilt je VR2-headset, waardoor elk schot dat je lost een behoorlijke impact heeft.

Alweer een selling point

Ben je iemand die de game volledig gemist heeft? Dan is het nu een uiterst goed moment om eraan te beginnen. PlayStation VR2 brengt zoveel meer ter tafel dan de initiële ervaring, dat je praktisch een andere game speelt. PlayStation VR2 in combinatie met de horror setting is een mooie afwisseling tegenover de huidige line-up aan games die beschikbaar is voor het platform. Het is daarbij een goede showcase voor de headset. De verschillende vormen van feedback komen goed tot hun recht, de gameplay werkt erg goed en ook de stabiele performance zorgt ervoor dat je altijd een zeer soepele ervaring hebt. Resident Evil 8: Village was eigenlijk al een goede game, maar met PlayStation VR2 is het er nog beter op geworden. Dit mag je eigenlijk niet missen, al helemaal niet als je Resident Evil VII in virtual reality fantastisch vond.