Een week geleden schreven we reeds dat Capcom momenteel maar liefst vijf verschillende Resident Evil titels in ontwikkeling zou hebben. Dit nieuws kwam van frequent Resident Evil leaker Dusk Golem, die nu op Discord zijn eerdere bericht meer kracht bijzet. Volgens hem heeft Capcom het voorbije jaar aan meerdere Resident Evil-games groen licht gegeven.

Enkele van deze kersvers in productie gegane titels zouden remakes zijn, maar niet allemaal. Over welke games het precies gaat, weten we uiteraard nog niet. Resident Evil 9 hoort evenwel niet in dit rijtje thuis, aangezien dat spel al sinds 2018 in ontwikkeling zou zijn. Eén ding staat echter wél vast: er komt in de nabije toekomst heel wat Resident Evil op ons af.