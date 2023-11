Niemand twijfelt erover dat Resident Evil 9 momenteel in ontwikkeling is. Capcoms miljoenenfranchise doet het namelijk erg goed, zowel bij critici als aan de kassa, en bewandelt zelfs twee succesvolle paden, dat van kersverse delen én remakes van eerdere klassiekers. Het negende deel komt er dus aan, al blijft het vooralsnog in nevelen gehuld.

Bekend Capcom insider Dusk Golem heeft nu echter via Discord – gerapporteerd door Insider Gaming – het één en ander laten uitschijnen. Resident Evil 9 zou in 2025 verschijnen, het hoogste budget hebben dat de reeks ooit gekregen heeft en bijgevolg een erg omvangrijke titel zijn. Dat klinkt vaag, maar tegelijk ook erg veelbelovend.

Resident Evil 9 zou daarnaast tevens als een soort afsluitend hoofdstuk moeten fungeren. Een aantal verhaallijnen uit eerdere games zullen afgerond worden, terwijl er ook een deur open moet gaan naar de toekomst toe. Mogelijk wordt Resident Evil 9 zelfs het laatste deel in de franchise dat een cijfer in zijn titel draagt. Wordt vervolgd.