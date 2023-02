Special | Gran Turismo 7 (PS VR2) – Gran Turismo is een van de meest verkochte en populaire franchises van Sony. Dit is ook niet zonder reden, want de racesimulator weet nog altijd goed in de smaak te vallen. In onze review heb je kunnen lezen waarom je de game absoluut een kans moeten geven, helemaal als je een liefhebber van auto’s bent. Want daar is de game ook specifiek voor bedoeld: naast racen bewonder je de vele bolides, met daarbij de nodige geschiedenis. Nu PlayStation VR2 is gelanceerd, wordt de ervaring nog meer bevorderd dankzij de VR-upgrade voor de game. In deze special bespreken we wat de toegevoegde waarde is om Gran Turismo 7 te spelen met een PlayStation VR2 headset op.

Van dak tot wiel bekijken

Bij het opstarten van Gran Turismo 7 in de VR-modus (simpelweg PlayStation VR2 in gebruik nemen), ‘speel’ je de game aanvankelijk in de cinematic modus. De volledige game is te spelen met de VR2-headset op met uitzondering van de split-screen modus, maar dat kunnen we Polyphony Digital vergeven om logische redenen. Het is een behoorlijk verschil tegenover Gran Turismo Sport die we met PlayStation VR in een zeer beperkte vorm in virtual reality konden spelen. Nu is er praktisch geen beperking meer op de content die beschikbaar is voor PlayStation VR2. Dit betekent dat je dus elke race of uitdaging in virtual reality kunt ervaren, en dat is alvast een groot pluspunt.

Zo heb je ook meteen de mogelijkheid in de game om de auto’s van dichtbij te bekijken. Heel dichtbij. Bij elke auto kun je namelijk in een VR-showroom om een auto heen ‘wandelen’ en er ook in gaan zitten. Je kunt werkelijk elk detail bekijken alsof je de auto in het echt voor je neus hebt. Echt lopen doe je niet, want met de pookjes kun je de camera (langzaam) heen en weer bewegen of hoger en lager. Met de schouderknoppen wissel je trouwens sneller van camerapositie rondom de auto, zodat je overal bij kan. In- en uitstappen is ook zo gepiept, met een druk op de knop (driehoek) heb je het geregeld.

Bizarre graphics

Geloof ons als we zeggen dat het er verbluffend mooi uitziet. Er is namelijk amper een downgrade in de graphics te bespeuren als je het vergelijkt met hoe je de game normaal speelt. Dit laat de kracht van de OLED-schermen die in PlayStation VR2 zitten heel goed zien: door de hoge resolutie en kleurcontrasten kan je genieten van elk detail dat een auto heeft. De knopjes op het dashboard, de glanzende of juist matte materialen, het leder en suede, alles kan je goed onderscheiden vanwege het perfecte oog voor detail. Daarbij krijg je ook de mogelijkheid om in de hele auto te kijken. De achterbank bijvoorbeeld of juist een motor die uitsteekt bij de echte grote brulbeesten. We hebben een behoorlijke selectie auto’s bekeken (Lamborghini, Nissan, Aston Martin, Bugatti en ook wat vintage modellen) en het is keer op keer echt genieten, omdat je je ogen uitkijkt.

Uiteraard is een stilstaand racemonster niet het meest spannende, de weg er dus mee op! En dat is waar de kracht van PlayStation VR2 écht om de hoek komt kijken. De game wisselt eigenlijk op twee momenten van de cinematic modus naar de VR-modus: in de VR-showroom en wanneer je een race begint. Zodoende word je de racewagen in geslingerd bij het aftellen naar de race en je neemt dan het stuur over om te gaan rijden. Je zult ook niet van camerastandpunt kunnen veranderen dan de cockpit, maar dat terzijde. Hoewel het niet per se anders werkt dan met GT Sports in VR, zijn de grafische verschillen enorm. Zoals eerder al aangegeven is er amper een verschil te zien tussen Gran Turismo 7 op je tv ervaren en in virtual reality. Door de stabiele performance en de geweldige graphics is het rijden in een auto met PlayStation VR2 zoveel meer overtuigend qua realisme, dat we er letterlijk door zijn weggeblazen. Het is puur genieten en het tilt de race-ervaring naar een nog hoger niveau.

Het racen is verbluffend

Voor de mensen die het zich afvragen: je kan de game zowel met een DualSense (Edge) als een stuurwiel spelen in combinatie met PlayStation VR2. Hierin heb je geen beperking, dus mocht je een racing setup hebben (stoel & stuurwiel) dan is de VR-headset het laatste wat je nog nodig hebt voor die extra immersie. Sterker nog, de PlayStation VR2 Sense controllers worden niet eens ondersteund door de game, dus je bent op z’n minst aangewezen op een DualSense controller. Qua feedback worden er niet heel veel extra features toegevoegd. Wel is het erg tof dat als je botst, dat de PlayStation VR2 headset gaat trillen. Hoewel het subtiel is, vormt het aanleiding om een bocht of inhaal manoeuvre de volgende keer net wat beter in te zetten.

De eigenlijke selling point

Gran Turismo 7 met PlayStation VR2 spelen klinkt op papier als een leuk extraatje, maar de daadwerkelijke impact is werkelijk grandioos te noemen. Grafisch weet de game te overdonderen en de immersie neemt ongekende vormen aan doordat het weer net een stap vooruit is qua ervaring. Het feit dat je de gehele game in virtual reality kunt spelen, is een zeer groot pluspunt. Dat alleen al maakt het de moeite waard om PlayStation VR2 in huis te halen, vooral als je een racefanaat bent. Er zijn immers maar weinig alternatieven op de markt die je op zo’n kwaliteitsniveau een dergelijke ervaring bieden. Het allergrootste pluspunt? De update is volledig gratis, dus als je over de game en PlayStation VR2 beschikt, is dit verplichte kost.