Review | PlayStation VR2 – Ondanks dat PlayStation VR enigszins een niche apparaat is, wist het behoorlijk in de smaak te vallen bij het grote publiek. Het is daarom niet zo gek dat Sony met een opvolger komt: PlayStation VR2. Ben jij in het bezit van een PlayStation 5, dan is PS VR2 ten opzichte van het eerste model met een hoop minder kabels te gebruiken. Maar een nieuwe headset is niet het enige wat je krijgt voor de forse prijs. Er zijn dit keer ook twee nieuwe controllers bij inbegrepen die de virtual reality ervaring enkel en alleen maar bevorderen. In deze review bespreken wij uitgebreid hoe het allemaal werkt, hoe het is om met de headset op te gamen en of het pakket natuurlijk het prijskaartje waard is.

Een compleet pakket

Als je € 599,99 neertelt voor PlayStation VR2, wil je natuurlijk weten wat je er allemaal voor terugkrijgt. Het is een compleet pakket: de VR2-headset, de Sense controllers, een USB-C naar USB-A kabel, een (in-ear) koptelefoon en drie setjes eartips. Zo hoef je er nu geen extra Move-controllers of randapparatuur zoals een camera bij aan te schaffen. Je bent gelijk klaar met dit pakket en je kunt haast meteen games gaan spelen, wat heel erg fijn is. Met een slick nieuw design (zeker ten opzichte van de vorige versie) heb je nu ook te maken met één (vaste) USB-C kabel die uit de VR2-headset loopt. Deze is 4,5 meter lang, dus meer dan genoeg om de headset te gebruiken met genoeg bewegingsruimte.

Alles ziet er moderner en strakker uit mede dankzij het minimale gebruik van kabels. Doordat de VR2-headset maar één kabel heeft, die je aansluit op de PlayStation 5 (via de USB-C poort), is er ook geen gedoe meer met een jungle aan kabels of adapters en andere zaken. Het is plug & play en binnen no-time ben je aan het gamen. De headset zelf werkt op een vergelijkbare manier als het vorige model. Zo heb je een knop op de rechter bovenkant van het schermgedeelte, waarmee je het display naar voren of achteren kan verschuiven. De hoofdband heeft een draaiknop aan de achterkant die je ingedrukt houdt om dit stuk uit te schuiven. Met de headset op je hoofd kan je het met de draaiknop weer strakker zetten, wat erg goed werkt. Onderop de headset heb je de powerknop en ernaast nog een functieknop, die we zo bespreken.

Comfort en eerste keer instellen – veilige ruimte

Bij eerste keer gebruik dien je wel eerst alles te kalibreren en in te stellen. Zo pair je de controllers via de USB-C kabel en moet je, terwijl je de PS VR2 op hebt, met de headset zelf bepalen wat de veilige speelruimte is. Sony heeft er duidelijk voor gezorgd dat gamers zo min mogelijk het huis zullen slopen tijdens het spelen van VR-games. Het grote voordeel van PlayStation VR2 is dat er nu vier camera’s op de voorkant van de headset zitten. Niet alleen kun je nu om je heen kijken met de headset voortdurend op je hoofd (met de functieknop activeer je het doorkijk systeem en krijg je een grijsgekleurde nightvision weergave), maar de headset scant zo ook je omgeving op objecten. Het is indrukwekkend om te zien hoe het werkt en vooral handig. Het geeft je drie speel standen: zittend, staand of meer bewegend (ruimte van minimaal 2m x 2m). Bij elke stand wordt dan een virtuele speelruimte afgebakend, die je tijdens het spelen van elke game ziet als je erbuiten stapt of beweegt. Het neemt de immersie tijdens het gamen een beetje weg, maar het dient uiteindelijk puur voor de veiligheid. Niemand wil immers die dure Ming vaas omstoten die toevallig vlakbij staat.

Qua comfort is de headset geslaagd te noemen. Ditmaal wordt de headset om je ogen afgesloten door een flinke rubberen laag. Dit zit comfortabel om je ogen heen en ook je focus op de lenzen is hierbij goed. De twee lenzen rusten als het ware op je neus, maar ook hier heb je een rubberen laag, waardoor het goed zit. De headset zit fijn op je hoofd, eenmaal deze ingesteld. Je kan uren met het ding op gamen zonder dat je er enige last van krijgt. Je hebt op de linker bovenkant van de headset nog een draaiknop, waarmee je de lenzen dichter naar elkaar of juist meer uit elkaar kunt schuiven, zodat je een scherpe weergave krijgt van de OLED-schermen. Dit zorgt ervoor dat je de headset precies zo kunt afstellen op wat jij prettig vindt en minstens zo belangrijk, dit geeft mensen met een bril eveneens de mogelijkheid om een comfortabele set-up te realiseren. Dit allemaal bij elkaar genomen maakt dat we zeer positief zijn over het comfort van PlayStation VR2, idem dito over hoe het mechanisch allemaal werkt.

Indrukwekkende techniek

Waar hebben we precies mee te maken qua techniek? Wel, de OLED-schermen (kijkhoek 110°) die in de headset zitten, zijn tweemaal 2000 x 2040 displays die HDR ondersteunen. Hoewel de HDR niet per se iets is dat (nu) goed uit de verf komt, zijn de pixels van het scherm onopvallend genoeg om een goede immersie te krijgen tijdens het gamen. Bij het vorige model kon je de pixels van het scherm nog duidelijk zien, waarbij dit nu een flinke stap vooruit is wat gamen fijner maakt. Het directe effect is dat je games er simpelweg nog scherper uitzien, waardoor ze ook een stuk meer overtuigend overkomen. De refresh rate is hetzelfde gebleven ten opzichte van de eerste PlayStation VR: een maximum van 120Hz.

De VR2-headset heeft ook nog ingebouwde haptische feedback. Bij verschillende games, waarbij gebruik wordt gemaakt van deze feature, is het zo dat je hoofd een trilling krijgt als er iets imposants gebeurt. Een gebouw dat instort of regen dat op je hoofd valt, zorgt ervoor dat je headset lichtjes tot wat heftiger zal trillen. In combinatie met de PlayStation VR2 Sense controllers die ook deze feedback technologie bevatten, krijg je een unieke ervaring voor je kiezen. Het zijn kleine elementen, maar die dragen wel bij aan meer immersie wat erg geslaagd te noemen valt. Kort gezegd weet PlayStation VR2 een mooie beeldweergave te bieden terwijl de extra feedback elementen voor een nog meer overtuigende ervaring zorgen.

De software is uitgebreid

Op systeemniveau kan je op de PlayStation 5 een hoop aanpassen aangaande virtual reality. Zo kan je de helderheid van de headset instellen of de tijd regelen waarop PlayStation VR2 zich automatisch uitschakelt als het niet langer in gebruik is. Maar het gaat dieper dan dat. Zo kan je altijd de speelruimte opnieuw instellen, de vibratie van je headset aan- of uitzetten, het virtuele scherm groter of kleiner maken (ook bedoeld voor cinemamode voor non-VR games) en checken of de lenzen juist staan ten opzichte van je ogen. Een ander onderdeel is ook essentieel bij het gebruik van PlayStation VR2: eye tracking. De headset kan namelijk precies volgen waar jij naar kijkt. Je hebt dus geen handeling met een cursor meer nodig om een bepaalde optie te kiezen, want je kijkt ernaar en je accepteert vervolgens met een face button je keuze. Het werkt subliem, en het is ook de reden waarom PlayStation VR2 meer grafische kracht kan pushen in games. Enkel het deel waar jij als speler naar kijkt wordt scherp gerenderd, terwijl de rest eromheen geblurred wordt/een lagere resolutie kent. Je ziet het immers toch niet.

DualSense met een twist

In het pakket zitten naast de headset natuurlijk ook de Sense controllers. Een minstens zo belangrijk onderdeel van het geheel. In plaats van de verschrikkelijke Move-controllers, is er nu gekozen om de DualSense als het ware in tweeën te splitsen en te voorzien van een extra feature. De handels zijn touch gevoelig en bevatten daarnaast dezelfde haptische en adaptieve feedback als de DualSense controller. Nu is de vorm zodanig gemaakt dat je een rond design om je handen hebt, waarbij het verstandig is om tijdens gebruik de straps om je polsen te doen. De layout uitleggen is veel te ingewikkeld (zie foto’s), maar waar het op neerkomt is dat het goed aanvoelt, zeker de plaatsing van de knoppen. Toch een puntje van kritiek: de ergonomie van de stelen kon iets beter. Als je lang een pistool of iets dergelijks in een game vasthoudt, voel je dat je na lang gebruik eigenlijk iets meer volume zou willen hebben voor meer grip. Het is goed, maar als het net wat meer vorm gehad zou hebben, had de grip meer natuurlijker aangevoeld.

Voordat je de PlayStation VR2 controllers kunt gebruiken, dien je deze te pairen met de PlayStation 5. Dit doe je door even de USB-C kabel eraan te hangen, waarna ze binnen een mum van tijd gebruikt kunnen worden. Wil je deze opladen, dan dien je ze één voor één aan je console te hangen, wat niet heel praktisch is. Sony stuurde ons naast het PlayStation VR2 pakket nog een controller charging station op. Deze plug je in het stopcontact, zodat de Sense controllers simultaan kunnen opladen. Het is een aanrader, omdat je zo nooit op het opladen van één van de controllers hoeft te wachten. De aanschaf bedraagt € 49,99 en is zeker de moeite waard.

Speelervaring

Tijdens het reviewen hebben wij een paar games kunnen uitproberen. Als eerste natuurlijk Horizon: Call of the Mountain, één van de games die je niet mag missen. Ook hebben wij Kayak VR: Mirage en Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition uitgeprobeerd. Hierbij viel ons op dat de tracking van de Sense controllers te allen tijde accuraat bleef. Geen gekke bewegingen of rare capriolen die de speelervaring in de weg zaten, dat was met Move controllers weleens een ander verhaal. Ook de afgebakende speelruimte werkt voortreffelijk, omdat je altijd binnen de juiste speelkaders blijft. Daarmee kunnen we kort samenvatten dat PlayStation VR2 een doordacht en knap apparaat is, dat qua technologie echt uitblinkt. Het is niet alleen fijn en makkelijk in gebruik, maar ook nog eens zeer accuraat.

Een fijne oplossing voor het geluid

Aan het begin van deze review gaven we aan dat er in het pakket in-ear koptelefoon zit. Dit is een uniek stukje hardware, speciaal voor PlayStation VR2. Dit komt met een beugel die je aan de onderkant van de hoofdband kunt klikken. Zodoende kan je de in-ears gebruiken tijdens het gamen (en met de ingebouwde microfoon communiceren). De koptelefoon is niet heel slecht qua geluid en eigenlijk gewoon prima te noemen (vrij neutraal in sound en gemiddelde ruimtelijkheid), maar liever wil je een eigen headset gebruiken voor veel beter geluid. Dit kan gelukkig, want je sluit je headset gewoon via de mini-jack poort aan. De headset (afhankelijk van het model) plaats je over PlayStation VR2 heen op je hoofd en is zo prima te gebruiken als dat je voorkeur geniet. En ja, ook gewoon draadloze headsets zijn te gebruiken.