Nintendo heeft de cijfers van het laatste kwartaal bekendgemaakt en daaruit leren we dat de Nintendo Switch op dit moment 111.08 miljoen keer is verkocht. In het vorige kwartaal wist Nintendo 3.43 miljoen consoles te verkopen, wat een daling is ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Toen werden er nog 4.45 miljoen Switch consoles verkocht.

De daling van verkopen is volgens Nintendo te wijten aan de tekorten op componenten. Helaas is niet duidelijk wat de split is tussen de Switch, Switch OLED en Lite qua aantallen binnen de 3.43 miljoen verkochte consoles.

Verder heeft Nintendo nog een overzicht vrijgegeven van de best verkochte Switch games, waarbij Mario Kart 8 Deluxe nog altijd op de nummer één positie staat.