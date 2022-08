Het survival genre is tegenwoordig erg rijkelijk voorzien en daar komt volgend jaar weer een nieuwe game bij. De Koreaanse ontwikkelaar Odinsoft debuteert ergens in 2023 namelijk met Survival: Fountain of Youth dat voor de PS5, Xbox Series X|S en pc zal verschijnen.

De game speelt zich af in de 16e eeuw en jij bent onderdeel van een expeditie die op zoek is naar de Fontein van de Eeuwige Jeugd. De Caraïbische eilanden zijn geen gemakkelijk gebied om te overleven en je zal te maken krijgen met allerlei wilde dieren als alligators, slangen, wolven en diverse vogelsoorten, die jou als lekker hapje zien. Naast deze vijanden zal je ook diverse weersomstandigheden moeten zien te trotseren en opgelopen ziektes moeten genezen.

Hieronder kan je de eerste teaser trailer van Survival: Fountain of Youth bekijken. Pc-spelers kunnen al aan de slag met een demo op Steam via deze link.