Koch Media is een behoorlijk groot bedrijf dat vooral veel verschillende onderliggende bedrijven kent, die ook allemaal weer een eigen naam hebben. Om meer één gezamenlijke partij te worden richting de buitenwereld, heeft het bedrijf aangekondigd verder te gaan onder de naam PLAION.

Dit gaat gepaard met een nieuwe stijl en een nieuw logo, waarbij de P links (of erboven) een interactieve speelknop moet vertegenwoordigen. Hieronder hetgeen de CEO van PLAION, Klemens Kundratitz, te zeggen heeft over de naamsverandering en rebranding:

“De afgelopen 28 jaar hebben we een bijzonder sterke business opgebouwd, in samenwerking met enkele van de beroemdste namen in de industrie. Sinds we ons in 2018 aansloten bij de Embracer Group zijn we sneller gegroeid en is ons aanbod gevarieerder geworden. Om de evoluerende aard van onze handel te reflecteren, niet alleen qua content maar ook geografisch, met het oog op onze wereldwijde uitbreidingen, hebben we een nieuwe naam gekozen die beter vertegenwoordigt wie we zijn en welke reis we maken.

Onze nieuwe naam biedt ons de kans om voort te bouwen op onze rijke geschiedenis als uitgeefpartner en ons uitzonderlijke, constant groeiende netwerk van wereldklasse-ontwikkelstudios en creatieve mensen. Onder onze nieuwe naam blijven we onze partners bedienen met onze premiumdiensten en onderstrepen we onze ambitie om een wereldwijde speler te worden in de entertainmentindustrie, maar ook onszelf opnieuw uit te vinden. Het is onze visie om onze wereldwijde teams en partner te ondersteunen en te inspireren om hun volledige potentieel te ontgrendelen.

Onze industrie is waanzinnig dynamisch, waarbij we moeten erkennen dat de verwachtingen van onze klanten en partners constant evolueren. We moeten vertrouwen op onze sterke basis maar ook veranderingen omarmen die ons helpen nieuwe en betere producten te bieden. Als PLAION bouwen we voort op onze succesvolle jaren terwijl we streven naar meer, veel meer. PLAION is een belofte om meer geweldig entertainment aan onze klanten te leveren. Ik ben blij en trots dat we onze reis voortzetten als PLAION.