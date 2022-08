Dat Tactics Ogre: Reborn er aan zit te komen is al even duidelijk, omdat eerder het nodige van de game lekte via de PlayStation Store. Square Enix heeft de game nu officieel aangekondigd en gelijk de releasedatum bekendgemaakt. Tactics Ogre: Reborn verschijnt op 11 november voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en pc.

Het gaat hier om een nieuwe uitgave van de originele game, die nu is voorzien van HD-graphics, bijgewerkte vechtsystemen en beter geluid. Ook de cutscènes zijn nu ingesproken (zowel Engels als Japans), waardoor het als een frisse ervaring moet aanvoelen terwijl de nostalgie van het origineel behouden blijft.

De game verschijnt zowel fysiek als digitaal. In de laatste categorie heb je de keuze uit de onderstaande twee edities. De uitzondering is dat de Premium Edition niet voor de Nintendo Switch beschikbaar is.

De Standard Digital Edition

Tactics Ogre: Reborn Standard Edition Game

Iedereen die de Tactics Ogre: Reborn Standard Edition pre-ordert ontvangt een downloadcode voor de Tactics Ogre: Reborn Digital Mini Soundtrack*, met een selectie van drie songs van de Tactics Ogre: Reborn Original Soundtrack, stuk voor stuk composities van Hitoshi Sakimoto die live zijn opgenomen.

De Digital Premium Edition