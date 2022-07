Tactics Ogre: Reborn is nog niet officieel aangekondigd, maar Square Enix heeft de naam al vastgelegd en de game is opgedoken in de PlayStation Store. Nu is wellicht ook de releasedatum al uitgelekt.

PSDeals heeft klaarblijkelijk de officiële omschrijving van Tactics Ogre: Reborn buit kunnen maken. Hieruit blijkt dat de game op 11 november 2022 zal verschijnen. Het spel zal verbeterde graphics en geluid met zich meebrengen en het gamedesign is aangepast, zodat deze wat moderner aanvoelt.

Tactics Ogre: Reborn zal ook een aantal features hebben die niet in de originele PSP-versie zaten, zoals auto-save en snellere gevechten. Tevens zullen de cutscènes zijn voorzien van gesproken dialogen.

Nu er al zoveel bekend is over Tactics Ogre: Reborn, zal het waarschijnlijk niet lang meer duren voordat de game officieel wordt aangekondigd. Dan weten we ook meteen of de game naar nog andere platformen zal komen dan de PS4 en PS5.