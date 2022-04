Square Enix lijkt de laatste tijd opnieuw een bepaalde liefde voor tactische RPG’s te hebben gevonden. Eerder dit jaar kregen we al het enorm geslaagde Triangle Strategy voorgeschoteld én werd een nieuwe game in het genre genaamd The DioField Chronicle aangekondigd. Nu blijkt dat de Japanse studio misschien wel eens plannen zou hebben om een oude klassieker in het genre nieuw leven in te blazen.

Square Enix legde namelijk een trademark vast voor Tactics Ogre: Reborn, wat zou impliceren dat de Ogre Battle franchise een terugkeer zou maken. De Ogre Battle games begonnen in 1993 en de meest recente game in de franchise (Tactics Ogre: Let Us Cling Together remake) stamt intussen al uit 2010. Een terugkeer zou dus wel leuk zijn, maar uiteraard is dit nog niet officieel bevestigd. Een Tactics Ogre remaster dook echter wel al op in een database aan games van de NVIDIA GeForce NOW service die door dataminers werd ontdekt, dus de kans is bestaande dat dit realiteit zal worden.