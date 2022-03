Naast de aankondiging van Valkyrie Elysium, kondigde Square Enix tijdens State of Play ook de game The DioField Chronicle aan. Dit is een tactische RPG die voorzien is van een volledig nieuw gameplay systeem met de benaming ‘Real-Time Tactical Battle’.

Dankzij de onthullingstrailer krijgen we een goede indruk van de gameplay die ondersteuning krijgt van een diepgaand verhaal, waardoor je als speler geboeid moet blijven. De eerste indruk check je dus hieronder. The DioField Chronicle staat gepland voor een release dit jaar, maar wanneer precies is nog niet bekend.

Meer weten? Klik dan hier.