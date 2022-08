Fans van strategy RPG-games zullen dit jaar erg blij zijn met Square Enix. Nadat zij eerder dit jaar Triangle Strategy op de markt brachten, is volgende maand The DioField Chronicle aan de beurt. Van deze game is een nieuwe video verschenen, die zich focust op de gameplay.

De nieuwe video van de strategy RPG is helaas in het Japans, maar je kan toch hier en daar begrijpen wat er allemaal mogelijk is in de game. Het ziet er in ieder geval naar uit dat fans van het genre iets hebben om naar uit te kijken.

De desbetreffende video check je hieronder.