The DioField Chronicle komt steeds dichterbij en nu is er ook alvast een mogelijkheid om met de game aan de slag te gaan. Gisteren kon je al een lange gameplay trailer bekijken die het tactische aspect van de JRPG liet zien en nu kan je The DioField Chronicle zelf uitproberen.

Er is namelijk een demo beschikbaar op verschillende platformen en de bestandsgrootte is zo’n 7.4GB groot. In de demo kan je met diverse missies aan de slag die garant staan voor enkele uren aan speelplezier. Daarnaast kan je de progressie van de demo meenemen naar de daadwerkelijke game mocht je deze aanschaffen.

Mocht je van tactische JRPG’s houden, dan kan je via de onderstaande links de demo checken op diverse platformen.