Geïnteresseerden in The DioField Chronicle worden de laatste tijd goed in de watten gelegd. Zo kan je sinds vorige week aan de slag met de demo en daarvoor zagen we al flink wat gameplay in een lange trailer. De game kent een wereld die in chaos verkeert vanwege allerlei facties die het niet zo op elkaar hebben en dat wordt in een nieuwe trailer beter in beeld gebracht.

De trailer is zo’n 7 minuten lang en laat een flink deel van de wereld zien. De trailer is helaas in het Japans, maar je ziet hier en daar wel gameplay die nog niet eerder voorbij is gekomen. Daarnaast zie je ook fraaie cutscènes, die vele facties, oorlogen en andere conflicten laten zien.