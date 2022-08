Review | Razer Basilisk V3 Pro – Eind vorig jaar hebben we de Basilisk V3 mogen reviewen. Een muis die de wat kleinere handen moest bekoren en het is daarbij een hele goede muis om mee te gamen. De Basilisk V3 bracht veel leuke opties en heeft een sportief en vooral een RGB rijk design. Nu hebben we een wat professionelere versie ontvangen: de Razer Basilisk V3 Pro. Wat zijn precies de grootste verschillen en is het ook de extra toevoeging van ‘Pro’ waard? Daarbij moeten we gelijk opmerken dat de Basilisk V3 Pro meer een opvolger is van de Basilisk Ultimate, maar dat we hier wel wat vergelijkingen zullen maken met de Basilisk V3. We hebben de Basilisk V3 Pro inmiddels flink onder handen genomen en delen vandaag onze bevindingen.

Niet veel veranderd, wel anders genoeg

Er zijn op het eerste gezicht maar weinig verschillen tussen de normale Basilisk V3 en de Pro-versie. Je hebt hetzelfde aantal knoppen, het scrollwiel kan je wederom naar links en rechts inklikken en ook de RGB-verlichting is op dezelfde manier geïmplementeerd. De Basilisk Pro is alleen een maatje groter (130mm x 75,4mm x 42,5mm). De ergonomie voelt daardoor meteen een stukje beter aan dan bij de normale Basilisk V3 (breedte van 60mm), voor het gemiddelde formaat handen. Je ringvinger valt niet op de rand en ligt fijn tegen de muis aan. Ook de plaats waar je duim rust is een klein beetje ruimer. Hoewel de vorm van de inkeping nog steeds hoekig aanvoelt, is het fijn in gebruik met een gemiddeld handformaat. Door de rechtshandige sportieve vorm van de muis, kan je de muis met elke grip wel gebruiken: palm-, finger- of clawgrip zijn namelijk van toepassing.

Wat ook nog hetzelfde is gebleven, zijn de fijne rubberen grips die op de zijkanten van de Basilisk V3 Pro verwerkt zijn. Wat wel een ander (groot) verschil is, is dat de Basilisk V3 Pro nu draadloos te gebruiken valt. In het pakket is een USB-C (naar USB-A) oplaadkabel te vinden, een USB-adapter (USB-A naar USB-C) en uiteraard een USB-dongle, zodat je de muis draadloos kunt gebruiken via 2,4 GHz. Onderop de Basilisk V3 Pro vind je een schuifknop, waarmee je kunt switchen tussen een 2,4GHz connectie, Bluetooth en de optie om de muis uit te schakelen. Vanzelfsprekend kan je de muis ook gewoon bedraad gebruiken met de bijgeleverde kabel.

Een rare situatie

De Basilisk V3 Pro is meer een directe opvolger van de Basilisk Ultimate, dan van de Basilisk V3. Dit merk je vooral aan de productprijs van de muis: met € 189,99 hebben we hier te maken met een zeer prijzig product. De Basilisk Ultimate kost op het moment € 169,99 en de Basilisk V3 € 79,99. Qua specificaties is de Basilisk V3 Pro een flink stap beter dan de Ultimate. Zo heeft de Basilisk V3 Pro een nieuwe generatie (Focus Pro Gen3) optische sensor tot 30.000 DPI, 750 IPS, tot 1000Hz polling rate en een royale accuduur. Deze kan tot 90 uur mee en via Bluetooth ongeveer 100 uur of zelfs iets meer. Qua gewicht is de muis 112 gram, wat gezien het formaat prima is, hoewel het voor competitieve spelers wat log kan aanvoelen. De Basilisk V3 Pro is een indrukwekkende muis, zeker vanwege het feit dat het draadloos is maakt het tot een interessant product.

De prijs is hierin echter een punt van kritiek. Misschien was het ook beter geweest voor Razer om de Basilisk V3 Pro een andere naam te geven, meer in lijn met de Ultimate Pro. Nu kan het toch wel vrij verwarrend zijn voor de consument waarom de normale V3 zo drastisch goedkoper is dan de V3 Pro. Uiteraard is een groot verschil dat de een bekabeld is en de ander draadloos, alsook onderdelen heeft van een generatie terug en deze niet, maar voor de consument zal dit verschil op papier weinig uitmaken. De Basilisk V3 Pro heeft ook de mogelijkheid om geplaatst te worden op een oplaadstation. Ben je geïnteresseerd in zo’n Razer Mouse Dock Pro, dan mag je er € 89,99 extra voor neerleggen. Alles bij elkaar maakt het een forse aanschaf, maar dit is een eigen keuze die je maakt.

De puntjes op de i met de software

Met zoveel knoppen, goede specs en een fijn aantal opties, wil je natuurlijk ook de 10+1 knoppen naar smaak aanpassen. Dit kan natuurlijk via de software van Razer, Razer Synapse. Je kan tot vijf profielen op de muis opslaan en hiertussen schakelen met een knop op de onderkant van de Basilisk V3 Pro. Om te switchen tussen DPI-standen kan je ook tot vijf stappen opslaan op je muis en on-the-fly schakelen met een knop onder het scrollwiel. Het scrollwiel heeft er nog een extra knop onder zitten, waarmee je het wiel in een vrije loop, feedbackgewijs kan laten draaien. Via de software kan je tevens instellen om smart-reel te gebruiken. Draai je sneller met het scrollwiel, dan loopt deze in een vrije loop en met gedoseerd scrollen krijg je weer feedback. Met natuurlijk ook overige opties, zoals de extra knoppen instellen, game profielen aanmaken en de overige instellingen aanpassen (energie besparende opties bijvoorbeeld), kan je een hoop uit deze gaming muis halen met de software.