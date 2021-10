Review | Razer Basilisk V3 – Tussen de grote hoeveelheid muizen die beschikbaar zijn voor de pc, weet Razer altijd wel met een interessante nieuwe optie te komen. Van duur tot goedkope alternatieven is er voor een ieder wel wat wils. In dit geval nemen wij de Basilisk V3 onder de loep. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit alweer de derde versie van de muis. Wat als eerste in het oog springt is de Chroma RGB verlichting van dit essentiële pc-onderdeel, maar uiteindelijk koop je een muis niet voor de looks. In deze review bekijken we of de bedrade muis genoeg weet te bieden voor de pc-gamers onder ons. Is de Basilisk V3 alleen maar mooi of weet het ook bij te dragen aan meer overwinningen in je game carrière?

Het ziet er goed uit

De Razer Basilisk V3 (hierna de Basilisk) heeft een ‘sportief’ uiterlijk. De linker en rechter muisknoppen hebben puntige afwerkingen terwijl er in het midden van het handpalm gedeelte een glanzende strook doorheen loopt. Op de bolvorm van de muis heb je uiteraard het Razer logo dat van RGB licht is voorzien. De randen van de muis aan de onderkant hebben een RGB strook, die het licht doet weerkaatsen op je muismat. Ook bij het scrollwiel komt de RGB verlichting eruit sluipen, wat in het totaalplaatje voor een toch opvallende verschijning van de muis zorgt. Bij de duim heb je drie knoppen, twee boven en een bij het topje van je duim. Deze kunnen uiteraard geprogrammeerd worden voor snelle toegang tot de toetsen van je keyboard.

Onder het scrollwiel (die je naar links en rechts kunt klikken) heb je ook nog twee knoppen. De ene is bedoeld om je scrollwiel door te laten rollen in een vrije loop (free-spin) of juist te voorzien van feedback in een tactile cycling modus. Je hebt ook Smart-reel, waarbij de muis zelf aanvoelt als je juist de free-spin modus of de tactile feedback wilt hebben tijdens snel of langzaam scrollen. De andere knop is bedoeld om on-the-fly de DPI van de muis in te stellen (400, 800, 1600, 3200 en 6400). Uiteraard valt elke knop aan te passen naar eigen wens, waarover later meer. Het gewicht van de muis is 101 gram, wat in dit geval redelijk veel te noemen valt. De Basilisk is in deze ook wel meer bedoeld voor een palm grip dan claw grip (dit onder andere door de lengte van de muis), mochten de geïnteresseerden dit zich nog afvragen. Dus in dit geval komt Razer weg met het gewicht. De Basilisk is een optische muis (26K DPI), die met een paar millimeter optillen het contact met de muismat qua signaal verliest, dus je kan lekker swipen onder het gamen.

Ergonomie en prima kwaliteit

Tot nu toe is het allemaal erg prima op papier, zeker voor een muis die rond de €79,99 kost. Het voelt qua kwaliteit ook erg goed aan. De rubberen coating bij je duim voelt als goed spul, maar ook de bouwkwaliteit is solide. De knoppen hebben lekkere feedback, waarbij de duimknoppen anders aanvoelen dan de rest. De twee bovenste knoppen hebben lekkere klik feedback, vergelijkbaar met de linker en rechter muisknoppen. De knop die bij je duimtop ligt voelt wat robuuster aan qua feedback. Qua ergonomie hebben we echter gemengde gevoelens. Wanneer je hand op de asymmetrische muis (rechtshandig) rust, valt je ringvinger tegen de muis aan omdat er eigenlijk net te weinig ruimte is voor die vinger. Het valt op de rand van de muis, want de zijkant heeft een schuine afwerking waardoor je ringvinger er niet per se comfortabel op rust.



Ook bij de duim is het wat krap. De vorm is te diep en te hoekig, waardoor je duim er niet op een natuurlijke wijze in kan rusten. Hierdoor krijg je het gevoel dat je duim in de vorm geduwd moet worden om echt te passen, wat niet erg comfortabel is. De toegang die je duim heeft tot de omringde knoppen is dan weer meer dan voldoende, dus dat scheelt wel weer. Het mocht dus qua ergonomie een stukje gestroomlijnder zijn, voor een verder erg lekker aanvoelende muis qua kwaliteit. Hieruit kunnen we concluderen dat de Basilisk voor de iets kleinere handen dan weer erg fijn kan zijn. Zo zal je duim comfortabeler op zijn plek rusten en krijg je meer grip je met ringvinger tegen de rechter zijkant van de muis.

Software mogelijkheden en andere functies

Met het inpluggen van de muis wordt de Razer software automatisch geïnstalleerd op je pc. Je hoeft dus niet een bestandje op te zoeken op de site van Razer of iets dergelijks. Lekker makkelijk, je krijgt ook tijdens dit proces de keuze om verschillende onderdelen wel of niet mee te installeren, maar daar zullen we jullie niet mee vermoeien. Het belangrijkste is natuurlijk ‘Razer Synapse’, het stukje software waarmee je de Basilisk tot in de puntjes kunt instellen naar jouw smaak. Zo kun je de verschillende DPI standen instellen, tot wel 5 degradaties aan toe of juist beperken tot maar 2 DPI standen (dat via een overlay bijhoudt welke je op dat moment inschakelt). Ook kan je de polling rate instellen (125, 500 of 1000 Hz) en je kan de RGB (die 11 zones betreft) helemaal naar eigen smaak voorzien van de juiste kleuren via de Chroma Studio. Allemaal erg duidelijk en makkelijk in te stellen zonder enige poespas. Via de software kan je ook verschillende profielen instellen die je met specifieke games wilt gebruiken.