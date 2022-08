Het IP van The Legend of Dragoon ligt al decennia in ruste, maar veel spelers hebben goede herinneringen aan de JRPG uit 1998, die destijds uit de stallen van Japan Studio kwam. Er is verder nooit meer iets met de franchise gedaan, maar het zou goed kunnen dat het origineel binnenkort weer uit de archiefkasten gehaald gaat worden.

Niemand minder dan Shuhei Yoshida retweette namelijk onlangs een oud bericht van Dennis Martin. De twee kennen elkaar goed, want Yoshida was destijds producent van The Legend of Dragoon en Martin verzorgde de soundtrack. Yoshida heeft het bericht inmiddels verwijderd, maar een gebruiker op Reddit merkte het voorval op en maakte snel een kiekje van de situatie.

Een foutje van Yoshida terwijl hij herinneringen aan het ophalen was, of heeft de Japanner met deze actie z’n spreekwoordelijke mond voorbij gepraat? The Legend of Dragoon is immers van Sony en zou als PS1 klassieker een zeer geschikte titel zijn voor PlayStation Plus Premium. We houden uiteraard de laatste nieuwtjes in de gaten.