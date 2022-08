We naderen de helft van augustus en tegenwoordig mogen we ook halverwege de maand nog een PlayStation Plus update verwachten. Het gaat dan om toevoegingen aan het aanbod voor Extra en Premium abonnees. Een paar aankomende games zijn echter geen verrassing, gezien die recent door Sony al aangekondigd werden.

Zo zullen vanaf 16 augustus Yakuza 0, Yakuza Kiwami en Yakuza Kiwami 2 worden toegevoegd. Dit samen met Dead by Daylight, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands en Bugsnax.

Dat is overigens lang niet alles, deze titels staan ook nog op het programma: Metro Exodus, Trials of Mana, Everspace, UNO, Monopoly Madness en Monopoly Plus.