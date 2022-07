Sony heeft zojuist bekendgemaakt dat Yakuza: Like a Dragon onderdeel uitmaakt van de PlayStation Plus Essential line-up voor augustus. Dit is pas het topje van de ijsberg, want nu is ook aangekondigd dat er maar liefst 7 andere Yakuza-games naar PlayStation Plus zullen komen.

De volgende titels zullen in augustus en later dit jaar aan PlayStation Plus Extra en Premium worden toegevoegd:

PlayStation Plus Premium/Extra

Yakuza 0 (augustus)

Yakuza Kiwami (augustus)

Yakuza Kiwami 2 (augustus)

Yakuza 6: The Song of Life (later dit jaar)

PlayStation Plus Premium

Yakuza 3 Remastered (later dit jaar)

Yakuza 4 Remastered (later dit jaar)

Yakuza 5 Remastered (later dit jaar)

Als je Premium abonnee bent, dan kan je straks min of meer de gehele franchise spelen zonder daarvoor extra kosten te maken. Niet gek. Wanneer de games precies aan PlayStation Plus worden toegevoegd is nog niet bekend, gezien er geen specifieke datum is genoemd.