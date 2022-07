Nadat de line-up van PlayStation Plus Essential games eerder vanmiddag al lekte, hebben we van Sony nu de officiële bevestiging gekregen. Het lek blijkt wederom correct te zijn, want de drie games die we vanaf dinsdag 2 augustus kunnen downloaden zijn Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Yakuza: Like a Dragon en Little Nightmares.

Alle games zijn op zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5 te spelen en om een indruk te krijgen, check je de video van PlayStation Access hieronder. Met de komst van deze games heb je nog een paar dagen de tijd om de games van juli te downloaden. Dit zijn Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Man of Medan en Arcadegeddon.

Een PlayStation Plus Essential abonnement nodig? Voor Nederland klik je hier en voor België hier.