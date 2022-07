Het komt tegenwoordig nog zelden voor dat we moeten wachten op de aankondiging van Sony vooraleer we weten wat de aanstaande PlayStation Plus games zijn. Dit komt doordat de line-up veelal van tevoren al lekt via de Franse site DealLabs. Zo ook nu weer.

De nieuwe PlayStation Plus Essential games zullen op dinsdag 2 augustus live gaan en naar verwachting kondigt Sony de line-up later vandaag officieel aan, maar de kans is groot dat het de volgende drie games betreft.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS4/PS5)

Yakuza: Like a Dragon (PS4/PS5)

Little Nightmares (PS4)

Geen verkeerde line-up, gezien alle drie de games erg goed werden ontvangen bij hun aanvankelijke release. Neem het voor nu nog met een klein korreltje zout, rond 17.30 uur zou de bevestiging moeten komen.

