Op Aarde worden de kansen voor starters steeds kleiner op de vastgoed markt, een perfecte reden om iets verder te kijken. In Space for Sale, dat is aangekondigd voor pc, nemen ze dat wel heel letterlijk en is het aan jou als intergalactische vastgoed ontwikkelaar om nieuwe gebouwen te ontwikkelen.

Je moet proberen te voldoen aan de wensen van jouw buitenaardse klantenkring en voor hen de beste locatie vinden in het zonnestelsel voor jouw nieuwe bouwprojecten om een leuk centje te verdienen. Hiervoor zul je wel grondstoffen en financiële middelen moeten verzamelen, en research moeten doen naar de lokale flora en fauna om te leren hoe je jouw bouwprojecten kan verbeteren. Dit alles kan je alleen doen, of met een vriend of vriendin in multiplayer.

Space for Sale is vooralsnog alleen aangekondigd voor pc en heeft nog geen releasedatum.