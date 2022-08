Nintendo heeft aangekondigd dat we deze week weer een nieuwe klassieker mogen verwachten in de Nintendo 64 bibliotheek, die beschikbaar is voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket abonnees. Het gaat om Wave Race 64.

Deze game zal op 19 augustus worden toegevoegd en het betreft hier logischerwijs de game die op de Nintendo 64 uitkwam, in 1996. Het origineel is destijds geproduceerd door niemand minder dan Shigeru Miyamoto en staat vandaag de dag te boek als één van de betere games voor het platform.

Maximum power! Take to the waves in Wave Race 64, coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 8/19! #Nintendo64 pic.twitter.com/I5og572KPV

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 16, 2022