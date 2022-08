Naast Call of Duty: Modern Warfare 2 verschijnt dit najaar ook Call of Duty: Warzone 2. We wisten al dat deze games niet gelijktijdig zouden verschijnen, maar de release van de Battle Royale shooter is nog in nevelen gehuld. Naar verwachting zal Activision de datum officieel aankondigen tijdens Call of Duty: Next, een showcase die op 15 september zal plaatsvinden.

Er zijn echter goede redenen om aan te nemen dat de release voor 16 november gepland staat. Er is namelijk een intern document opgedoken, waarop een planning te zien is. Hierop staat Call of Duty: Warzone 2 op 16 november. Andere data die genoemd worden komen overeen met reeds aangekondigde informatie, dit aangaande Modern Warfare 2 en World of Warcraft releases.

Neem het desalniettemin met een korreltje zout. Als je het ons vraagt achten we de release echter realistisch, want het is ruim twee weken na de release van Modern Warfare 2 en ruim voor de feestdagen. Dit geeft de ontwikkelaars de ruimte om issues te fixen, zodat iedereen met kerst en Nieuwjaar de Battle Royale shooter zonder problemen kan spelen.