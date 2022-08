De Fallout tv-serie stond al een lange tijd op de planning, maar gelukkig kwam er eerder dit jaar eindelijk daadwerkelijk wat beweging in het project. Afgelopen maand werd namelijk duidelijk dat Amazon begonnen was met filmen.

Liefhebbers van de franchise die bang zijn dat de serie het oorspronkelijke materiaal geen eer aan zal doen, hoeven zich in ieder geval geen zorgen te maken. Dit blijkt wel uit een aantal Tweets die meer van de set laten zien. Op de onderstaande foto’s kan je zien dat Vault 32 wordt nagebouwd en het ziet er verrassend accuraat uit.

Amazon lijkt in ieder geval de setting erg nauw te volgen, want dat is zeker terug te zien. Wanneer de serie precies uitgezonden zal worden is nog niet bekend.