Helldivers 2 is in ontwikkeling. Dit blijkt uit een korte clip met footage van de game die online is gelekt en inmiddels weer offline is gehaald vanwege een copyright claim. De game is echter niet officieel aangekondigd, maar met Gamescom Opening Night Live in aantocht, bestaat er een kans dat de game morgenavond uit de doeken gedaan wordt.

Arrowhead Game Studios is de ontwikkelaar achter het origineel en sinds 2020 hebben we weinig van hen vernomen. Destijds gaven ze aan te werken aan een nieuwe Triple-A game die innovatieve coöp features zou bevatten, mogelijk dat het hier om Helldivers 2 gaat.

Het origineel is verkrijgbaar voor de PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita en pc. Hieronder een video mocht je niet bekend zijn met de titel.