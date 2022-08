Sony werkt al geruime tijd aan de opvolger van PlayStation VR en geruchten wezen op een release begin 2023. Sony was er tot op heden niet duidelijk over, maar dat is nu in één klap van de baan.

Op Twitter heeft het bedrijf namelijk een afbeelding van de nieuwe headset gedeeld met daarbij de tekst ‘coming early 2023’. Duidelijker dan dat kan niet, de headset verschijnt dus begin volgend jaar.

Zo ontzettend lang duurt dat niet meer, waardoor de kans vrij groot is dat we dit najaar nog een PlayStation VR2 showcase mogen verwachten. Misschien al in september, gezien daar al wat langer geruchten over rondgaan.