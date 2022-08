Komende week staat natuurlijk in het teken van Gamescom, waar veel uitgevers nieuws en beelden van aankomende games zullen presteren. Twee grote namen hebben al eerder aangegeven niet aanwezig te zullen zijn bij het evenement, namelijk Nintendo en Sony PlayStation. Sony slaat wel vaker grote beurzen over en organiseert in plaats daarvan eigen evenementen. Wat dat betreft is de afwezigheid tijdens Gamescom geen grote verrassing en een nieuw eigen evenement zou volgens een nieuw gerucht ook aanstaande zijn.

Het gerucht is afkomstig van Dusk Golem, een bekende insider en leaker. Op ResetEra stelt Dusk Golem dat er een PlayStation evenement zal zijn in september. Daarbij geeft de insider geen verdere details, dus het is onduidelijk of er gedoeld wordt op een grote showcase of een wat kleiner evenement zoals een nieuwe State of Play-uitzending.

Het is verstandig om dit gerucht vooralsnog met een korrel zout te nemen, maar het is allesbehalve ondenkbaar dat Sony volgende maand met een PlayStation showcase komt. Zowel in 2021 als in 2020 vond er namelijk ook een PlayStation showcase plaats in september, dus het zou goed kunnen zijn dat Sony die traditie voortzet. Mocht Sony met een officiële bevestiging komen, dan laten we het uiteraard weten.