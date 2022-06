Niet al te lang geleden liet Nintendo weten dat ze besloten hadden hun deelname aan de gamescom van dit jaar over te slaan. In plaats daarvan richt Nintendo zich op meerdere evenementen door het hele land heen. Een gemis voor de gamescom natuurlijk en nu blijkt ook Sony de beurs over te slaan.

Sony is al een aantal jaar niet meer aanwezig op de beurs wat betreft het zakelijke gedeelte, maar op de consumentenvloer hadden ze altijd een behoorlijk forse stand. Dit zal in augustus niet het geval zijn, gezien ze dit jaar niet van de partij zijn. Daarmee wordt de lijst van afwezige partijen steeds groter.

Naast Nintendo en Sony PlayStation zullen ook Activision Blizzard en Take-Two Interactive dit jaar niet aanwezig zijn. Partijen die er wel zijn, zijn Koch Media, THQ Nordic en Bandai Namco.