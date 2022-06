Slecht nieuws voor de Nintendo-fans die de gamescom dachten te bezoeken dit jaar. Een woordvoerder van Nintendo Europa heeft namelijk laten weten dat Nintendo niet aanwezig zal zijn in Keulen. Echt duidelijk is het niet waarom ze niet deelnemen aan de beurs, maar wel laten ze bij Nintendo weten dat ze op een hele hoop regionale evenementen aanwezig zullen zijn.

“Gamescom is a key event in Nintendo’s calendar of events. This year, however, after careful consideration, we have decided against participating in Cologne. Instead, players will be able to try out the games for Nintendo Switch at numerous events throughout Germany.”