We kennen de studio Unknown Worlds natuurlijk van games als Natural Selection 2, Subnautica en diens uitbreiding/opvolger Subnautica: Below Zero.

Sindsdien hebben we echter weinig vernomen van de studio, maar tijdens Opening Night Live heeft de ontwikkelaar hun volgende project onthuld: Moonbreaker. Dit is weer een heel ander genre dan de eerdergenoemde titels, het gaat namelijk om een tabletop strategietitel.

Moonbreaker is vanaf 29 september verkrijgbaar op pc via early access.