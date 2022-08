In de categorie ‘je verwacht het absoluut niet’ is er tijdens Gamescom Opening Night Live weer een nieuwe game onthuld. Het gaat ditmaal om een game van de cultfilm Killer Klowns from Outer Space uit 1988. De game komt van de hand de uitvoerende regisseur achter Friday the 13th: The Game.

Bijna vanzelfsprekend zal Killer Klowns from Outer Space: The Game een multiplayer titel zijn en de verwachting is dat spelers het zullen moeten opnemen tegen één of meerdere Klowns. Uiteraard mag een trailer niet ontbreken en die kun je hieronder bekijken.