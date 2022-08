The Expanse, één van de beste sci-fi series ooit gemaakt, krijgt volgend jaar een eigen game. The Expanse: A Telltale Series richt zich op Camina Drummer, verreweg het tofste personage uit de serie, waarin de concurrentie sowieso al moordend is. Drummer neemt de leiding over het schip The Artemis en moet de bemanningsleden onder controle zien te houden terwijl er een mysterie wordt onderzocht.

Zoals je hierboven kunt zien hebben we nu ook eindelijk een eerste blik op de gameplay kunnen werpen en dat ziet er veelbelovend uit. Daarnaast is Cara Gee, de actrice die Camina Drummer in de serie vertolkt, ook terug om het personage voor de game in te spreken. Hoewel de serie inmiddels is afgelopen, is onlangs het laatste boek uitgekomen, mocht je nog geen genoeg van The Expanse hebben.