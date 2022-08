Zoals altijd pakte de Gamescom uit met een aantal onthullingen. Een van de nieuwe namen die we met een uitroepteken erachter in onze agenda noteerden, was The Gap. Deze psychologische thriller dropt spelers in de schoenen van Joshua Hayes, een neurowetenschapper die zich door alternatieve dimensies kan manoeuvreren. Daar maakt hij gebruik van déjà vu om een mysterieuze waarheid te ontrafelen.

De onderstaande trailer probeert je alvast warm te maken voor het project. The Gap wordt ontwikkeld door Label This en zal “binnenkort” verschijnen op pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.