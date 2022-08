Volgens recente geruchten zou er momenteel een ietwat onverwachte team-up aan de gang zijn: Koei Tecmo en EA werken misschien samen aan een nieuwe IP. Die info dook op op Reddit en werd opgemerkt door journalist Jeff Grubb die de info bevestigde. Het gaat hier om een project dat momenteel de codenaam ‘B OHNI’ draagt:

‘B OHNI,’ is a game that leaked on… I saw it on GamingLeaksandRumors on Reddit. A Discord user found this in EA’s API and people were ‘Hey, this looks like an EA partner game made by Koei Tecmo, that’s weird.’ No, it’s real. I can confirm that, yes, Koei Tecmo is working with EA on a partner game. And where does your mind first go where we hear Koei Tecmo and EA? Like, what do you think they’re gonna do?

They’re probably going to make a musou, right? Like a Mass Effect musou or something like that? Well, it’s not any of that either. It’s going to be a brand-new IP and that’s all I know so far. I think that it’s okay that that’s all I know because we’re not gonna have to wait long. I think we hear about this game next month.