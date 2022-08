Mensen die deel uitmaken van de Alpha Skip-Ahead preview ring van het Xbox Insider-programma hebben opgemerkt dat het ‘My Games & Apps’ scherm vernieuwd is.

Het vernieuwde scherm is een ‘gloednieuwe gamebibliotheek ervaring’ volgens Microsoft. Met de veranderingen hoopt Microsoft de gebruikerservaring te verbeteren en een completer overzicht te creëren van de games die je in bezit hebt. Zo zul je in één oogopslag al je games kunnen zien en installeren.

De verwachting is dat leden in andere preview ringen van het Xbox Insider-programma in de komende weken ook toegang zullen krijgen tot het vernieuwde scherm, alvorens de verandering wordt uitgerold naar alle Xbox gebruikers.

De update voegt ook meer opties toe voor het automatisch uitzetten van de Xbox console als je te lang inactief bent. De nieuwe opties zijn 10, 15, 20, 25, 30 en 45 minuten. Vooralsnog is deze optie ook alleen beschikbaar voor de Alpha-Skip Ahead preview ring.