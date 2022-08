We zullen nog wel even moeten wachten voordat de eerste revisies van de current-gen consoles gaan verschijnen, maar dat weerhoudt fans er niet van om alvast even een blik op de toekomst te werpen. Zo ook het YouTube-kanaal Xbox Ready, dat onlangs een concept trailer deelde voor de zogeheten Xbox Series C.

De video hieronder ziet er zeer gelikt uit en de beelden laten zien hoe deze Xbox Series C eruit zou moeten zien. Volgens het kanaal is dit model sterker dan de Series S, maar zwakker dan de Series X. Qua ontwerp ziet het eruit alsof de Xbox Series X in tweeën is gezaagd. Is het realistisch? Absoluut niet, maar toch heel leuk bedacht!