Zoals bijna elke andere maand zijn ook deze keer weer de aanstaande PlayStation Plus games gelekt. Het lek is wederom een post op de Franse website Deallabs, waar gebruiker billbil-kun de line-up heeft gedeeld. Tot op heden kloppen de leaks altijd, dus het is aannemelijk dat het ook nu weer correct is.

De drie games die volgens het lek volgende week dinsdag beschikbaar zullen zijn via PlayStation Plus, zijn de volgende: Need for Speed: Heat (PS4), Granblue Fantasy Versus (PS4) en TOEM (PS5). Vanmiddag rond half zes zal Sony de line-up officieel bekendmaken en dan horen we of het klopt.