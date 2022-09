Electronic Arts heeft recent laten weten wanneer NHL 23 in de winkels ligt en dat is klaarblijkelijk meteen het startschot geweest om de game flink te promoten. Er is namelijk weer een nieuwe video verschenen, die je alles laat weten qua verbeteringen op het gebied van gameplay.

De grootste verbetering in NHL 23 is het heroveren van de puck. Raak je deze bijvoorbeeld kwijt door het goed verdedigen van de tegenstander, dan heb je nu meer manieren om deze zo snel mogelijk weer in bezit te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door met de punt van je stick de puck nog net naar je teamgenoot te passen. Alle nieuwe manieren om de puck in je team te houden is goed voor vijfhonderd nieuwe animaties.

Welke andere veranderingen op het gebied van gameplay zijn doorgevoerd in het nieuwste NHL-deel (body)check je hieronder.