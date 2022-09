IO Interactive heeft het de afgelopen jaren prima gedaan met hun World of Assassination-trilogie, beter bekend als Hitman. Zo goed zelfs, dat de Deense studio het voor elkaar heeft gekregen dat zij een andere bekende franchise mogen tackelen: Ian Flemings James Bond.

Eind november 2020 onthulde de studio dat zij begonnen waren aan de ontwikkeling van Project 007, maar het is goed mogelijk dat de game zich niet voor maart 2025 laat zien. Dit blijkt uit de financiële rapporten van IO Interactive, die vervolgens gespot zijn door Twitter-gebruiker Dark Detective.

Het papierwerk stelt dat IO Interactive de afgelopen jaren goed geboerd heeft, mede door de releases van meerdere titels. Men zegt echter ook dat de winstprojecties voor de aankomende jaren een stuk lager liggen – met name in de fiscale jaren van 2024 en 2025 – omdat men diep in de productiefase zit van verschillende projecten.

Hiermee zegt de studio dus tussen neus en lippen door dat zij niet verwachten om Project 007 voor die tijd te lanceren, we zullen dus nog even moeten wachten.

IO Interactive has published its Annual Report 2021/22 (year ending 31st March 2022).

Revenue came in at DKK 538m (~$72.4m), +7% YoY, more than 2x management expectations. Mostly thanks to a Xbox Game Pass deal.

Looking into mobile dev.

Project 007 scheduled after March 2025? pic.twitter.com/JlnZ5J4kyJ

