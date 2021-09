We weten intussen al even dat IO Interactive momenteel aan een James Bond game werkt onder de naam ‘Project 007’, maar we weten verder eigenlijk bijster weinig over deze titel, op enkele kleine details na. Alhoewel we dus nog in het duister tasten, zou deze game wel een topper moeten worden, althans als we de filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer – MGM – mogen geloven.

In een interview met GamesIndustry spraken Robert Marick en Matthew Suser van MGM over de game en hoe ze de perfecte ontwikkelaar wilden vinden om de superspion in een moderne game te brengen. IO Interactive, de studio die de laatste jaren de excellente Hitman games maakte, was dan ook volgens hen de beste keuze.

“It all comes down to identifying the right development partner. IO is the authority in stealth and agent-oriented games, so they truly were a dream come true in terms of studios to partner with on James Bond. They have a deep, deep passion for the IP, and they’re extraordinarily talented. It’s a match made in heaven, IO Interactive and James Bond, and we’re working on something we think is going to be very special for fans.”

We wachten met goede hoop op het eindresultaat!