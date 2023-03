Ontwikkelaar IO Interactive, bekend van onder andere de Hitman-games, werkt intussen al een tijdje aan een James Bond-game. Deze game werd in 2020 aangekondigd als ‘Project 007’, maar sinds de aankondiging is het angstvallig stil geworden als het aankomt op meer nieuws. Eén van de ontwikkelaars heeft nu echter een beetje meer info gegeven.

In een gesprek met Eurogamer vertelde Christian Elverdam van IO Interactive over de game en gaf hierbij wat nieuwtjes. Heel veel had hij niet te delen, maar we leerden wel bij uit het gesprek dat Project 007 een origin story zal worden van James Bond. We zullen dus te weten komen hoe de beroemde agent aan zijn 007-titel is gekomen.

‘[…] we’re doing an origin [story], because one thing, to show the trust they’ve instilled in us, is that we’re allowed to build a James Bond for the games [audience], which I think is a profound homage to where our industry is and where the medium is, in the sense that yes, it’s time to have a James Bond character who was not a movie character but who’s comfortably just his own game character’.

De game is momenteel in ontwikkeling voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. Een releasedatum is nog niet bekend (al zullen we waarschijnlijk nog lang moeten wachten).