Heb je goede herinneringen aan de Sam & Max serie en ben je in bezit van een PlayStation 4 of PlayStation 5? Dan hebben we goed nieuws voor je. De eerste twee delen zullen als remaster worden uitgegeven voor de consoles van Sony.

Sam & Max: Save The World/Beyond Time and Space – Remastered is al te spelen op de Xbox One, Nintendo Switch en pc, maar op 29 september 2022 zal de bundel ook op de PS4 en PS5 te spelen zijn.

Beide games zijn point-and-click avonturen, die met een humorvol sausje zijn overgoten. Beide delen werden oorspronkelijk als losse episodes aangeboden, maar het is nu mogelijk de games aan één stuk door te spelen.

De aankondiging van de PS4- en PS5-versie van Sam & Max: Save The World/Beyond Time and Space – Remastered gaat gepaard met een trailer. Die kan je hieronder bekijken.