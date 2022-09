Het is alweer even geleden dat we een grote Nintendo Direct presentatie hebben gehad en dus begint het tijd te worden voor een nieuwe editie. De afgelopen jaren vond er altijd een uitzending plaats in september, dus de verwachting is dat nu hetzelfde gaat gebeuren.

Er gaan inmiddels meerdere geruchten rond dat de volgende Nintendo Direct gepland staat voor de week van 12 september. Een gerucht waar ook bekend journalist Jeff Grubb op heeft ingehaakt met dat er inderdaad voor die week een uitzending op het programma staat.

Volgens Grubb zal de uitzending plaatsvinden op 13 of 14 september, wat een beetje afhankelijk is van de tijdzones. Qua games wordt er gespeculeerd dat The Legend of Zelda: The Wind Waker HD en Twilight Princess HD dan officieel aangekondigd zullen worden, alsook remasters van Metroid Prime.

Verder zou tijdens de Nintendo Direct uitzending Kid Icarus: Uprising aangekondigd worden en er worden mogelijk updates gegeven omtrent Metroid Prime 4, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, Bayonetta 3 en Pokémon Scarlet/Violet.

Het klinkt allemaal erg plausibel, maar vooralsnog moeten we een officiële aankondiging van Nintendo afwachten.