Preview | Train Life: A Railway Simulator – Vandaag de dag kan je het zo gek niet bedenken of er is wel een simulator beschikbaar. Grasmaaien, hogedrukspuiten, het leven opbouwen als een boer, aan de slag als buschauffeur en zelfs politie agentje spelen behoort tot de mogelijkheden. Rijden met treinen kan dan natuurlijk niet achterblijven en gezien treinen voor veel mensen daadwerkelijk een hobby is, is het natuurlijk heel erg tof als je iconische ritten kan herbeleven op de computer of console. Dit kan onder andere met Train Life: A Railway Simulator, die we onlangs op de gamescom even hebben kunnen bekijken.

Rijd door heel Europa

Tijdens de presentatie van Train Life: A Railway Simulator kregen we de nodige features van de game te zien en één van de belangrijkste zaken is natuurlijk hoe de game Europa presenteert. Wat dat betreft is de game vrij uitgebreid, aangezien de kaart zich uitstrekt van Londen tot ver in Polen en naar beneden. Normaliter zou het reizen met de trein tussen het ene uiterste naar het andere enorm veel tijd kosten en daarom is de schaal logischerwijs naar beneden bijgesteld, zodat het allemaal een beetje behapbaar blijft. Desalniettemin beslaat de map een vrij groot deel van Europa, waar de ontwikkelaar enigszins een creatieve invulling aan heeft gegeven.

Dit wil zeggen dat de routes niet één op één zijn overgenomen, wat op zich logisch is gezien de schaal. De steden daarentegen zijn wel waar mogelijk nagebouwd en uiteraard ontbreekt Amsterdam Centraal niet. Toch moet de game het niet van de visuele details hebben, het gaat namelijk om de gameplay waarin Train Life: A Railway Simulator de diepte opzoekt. Het resultaat is een titel die grafisch niet per se heel indrukwekkend is, maar er op zich degelijk uitziet. Vanzelfsprekend zijn de treinen op zichzelf wel waar mogelijk zeer natuurgetrouw nagemaakt, waardoor het voor de liefhebber een feest van herkenning is.

Manage jouw onderneming

Je kunt in de game uiteraard jouw trein van A naar B brengen, maar het is ondertussen ook zaak om een eigen bedrijf op te bouwen. Door je werk goed te doen, dat is opgedeeld in personenvervoer en goederenvervoer, kun je een spaarpot opbouwen. Met de knaken die je ontvangt kun je vervolgens weer je park met treinen uitbreiden door nieuwe locomotieven en wagons aan te schaffen. Ook is het mogelijk om juist het interieur van je trein een beetje onder handen te nemen. Dit wil zeggen dat je die kan uitrusten met geinige extra’s ter decoratie. Leuke details, maar waar het uiteindelijk op neerkomt is jouw dubbelrol.

Enerzijds is dat het besturen van de treinen en anderzijds het managen van alle zaken die erbij komen kijken. Bij het rijden met treinen zul je ook de verschillende systemen moeten leren kennen, want elke trein is anders waardoor enige oefening geen kwaad kan. Onderweg krijg je natuurlijk te maken met signalering, het weer en andere factoren die van invloed zijn op hoe je je werk moet doen. Met andere woorden, het is meer dan alleen gas geven en remmen bij vertrek en aankomst. Ondertussen heb je ook nog te maken met allerlei additionele zaken omtrent het runnen van je onderneming.

Denk dan aan klussen aannemen, nieuwe medewerkers aannemen, je treinen op pad sturen en ga zo maar door. Hierbij krijg je een soort micromanagement game. Zo kun je je puur beperken tot het afleveren van vrachten, maar ook betrokken blijven bij een compleet productieproces. Denk dan aan het ophalen en afleveren van ruwe grondstoffen bij een verwerker, die je vervolgens vanaf daar weer meeneemt naar de eindgebruiker. Een klus die uit meerdere stappen bestaat en dus wat tijd kan kosten, maar dat levert je weer meer op. Of zet simpelweg een van je collega’s op de klus, het is aan jou om te bepalen wat je doet.

Treinen verbeteren

Afgezien van dat je met je geld nieuwe treinen en wagons kunt kopen, is het ook mogelijk om bepaalde onderdelen te verbeteren. Je krijgt dus als speler best wat vrijheid in hoe je de boel aanpakt. Doordat je met veel factoren rekening dient te houden, verschuift je aandacht tussen de ritjes door regelmatig naar het werk op ‘kantoor’. Je ultieme doel is om uiteindelijk een goed draaiend bedrijf op het spoor te hebben en als jij je liever bezighoudt met het managen dan zelf rijden, dan is dat prima mogelijk. Blijf je trouw aan waar je ooit begon? Dan kan je op elk gewenst moment in de trein stappen. Het is helemaal aan jou. Kortom, je krijgt best wat vrijheid en dat beperkt zich niet uitsluitend tot het managen en spelen, ook kun je jouw treinen nog naar eigen smaak customizen, zodat je het geheel helemaal eigen maakt.

Voorlopige conclusie

Train Life: A Railway Simulator is een game die jou zowel achter het ‘stuur’ van een trein plaatst als achter de knoppen van een onderneming. Na geruime tijd in early access te hebben gezeten, is de pc-versie beschikbaar voor aanschaf en de versie voor consoles zal op korte termijn volgen. Wat we hebben gezien van de game op de gamescom maakte ons nieuwsgierig naar meer, omdat de ontwikkelaars met passie aan de game hebben gewerkt en vol enthousiasme van alles en nog wat vertelden over de features die het spel rijk is. Of dat genoeg is om langdurig interessant te blijven, zullen we je binnenkort in de review vertellen.