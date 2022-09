Tijdens de Xbox Expansion Podcast deelde Seamus Blackley, de bedenker van de originele Xbox-console, dat hij twijfelt aan de toekomst van consoles zoals we ze nu kennen. Daarmee verwijst hij naar het feit dat cloud gaming en abonnementsdiensten het mogelijk helemaal gaan overnemen.

Dat hoeft overigens niet te betekenen dat consoles volledig verdwijnen, maar wel dat bedrijven zich voor moeten bereiden indien dat gebeurt. Zie zijn quote hieronder:

“Nintendo is the easiest case, but what Xbox and PlayStation mean – as businesses built on shipping advanced hardware that runs bespoke games – is really in question. It’s difficult to see what the path forward is. Are we going to have local compute anymore? Meaning, are you going to have a device… or are you going to have merely a player for services that are computed elsewhere, from data which is stored elsewhere? We already do a lot of that.”

“Games have always followed the general trend in compute… what it means is, wherever computers go, games will follow the computers there. So, if the computing industry decides that they’re going in some direction for some reason (and part of that reason is going to be games because it’s such a big, important influence), then the nature of the business of games is going to have to follow suit. You have to make sure your business isn’t dependent on anything that’s going to vanish. That doesn’t mean it’s going to vanish, it doesn’t mean that consoles are going to be over, but *if* they are, you’ve got to be ready for that.”